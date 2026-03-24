Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der ehemalige SPD-Vorsitzende Kurt Beck warnt seine Partei davor, die Parteivorsitzenden Lars Klingbeil und Bärbel Bas nach den jüngsten Wahlschlappen zu stürzen.

"Es geht um inhaltliche Fragen und darum, wie wir an die Menschen herankommen mit unserer Politik. Da ist die Personalfrage nicht im Vordergrund", sagte Beck der "Bild" (Dienstagsausgabe). Zur SPD-Niederlage in Rheinland-Pfalz sagte er: "Natürlich schmerzt mich das." Viele in der Partei hätten "hart gearbeitet und etwas aufgebaut". Umso bitterer sei das Ergebnis. Wenn man sehe, dass man trotz einer guten Spitzenperson und auch guter Kandidaten und obwohl das Land insgesamt gut dastehe, so eine Schlappe hinnehmen müsse, schmerze ihn das.

Die Gründe für die Niederlage verortet Beck nicht in Rheinland-Pfalz selbst: "Alle Daten, die mir vorliegen, sprechen davon, dass bundesweit eine negative Grundstimmung bei vielen Leuten entstanden ist. Und ich glaube, das ist die Grundlage für dieses Wahlergebnis. Dagegen war Schweitzer, der es gut gemacht hat, machtlos." Hinzu komme das Erstarken der AfD: "Zu meiner Zeit waren die Rechtsradikalen nicht so stark, wie sie es heute sind. Und das nimmt natürlich einen Teil des Wählerspektrums in Anspruch, der für uns zumindest im Moment nicht erreichbar ist."