Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Im Jahr 2025 haben 652.000 Kurzstreckenflüge mit Passagierbeförderung an deutschen Hauptverkehrsflughäfen begonnen oder geendet. Das teilte das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mit. Kurzstreckenflüge mit einer Distanz von maximal 1.000 Kilometern hatten somit einen Anteil von 45 Prozent an allen 1,5 Millionen Passagierflügen des Jahres 2025. Ihr Ziel oder Start war überwiegend das nahegelegene Ausland: 82 Prozent der Kurzstreckenflüge mit Passagierbeförderung waren Auslandsflüge.

55 Prozent aller Flüge mit Passagierbeförderung an deutschen Hauptverkehrsflughäfen im Jahr 2025 hatten eine Distanz von mehr als 1.000 Kilometern. Sie verkehrten mit 76 Prozent überwiegend von und ins europäische Ausland, gefolgt von Asien (10 Prozent), Amerika (8 Prozent) und Afrika (7 Prozent).

In den ersten drei Monaten des Jahres 2026 gingen 137.700 Passagierflüge über eine kurze Distanz von weniger als 1.000 Kilometern. Das waren drei Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum mit 141.800 Kurzstreckenflügen. Auch in den ersten drei Monaten des Jahres 2024 waren es mit 138.900 Kurzstreckenflügen etwas mehr als in diesem Jahr. Die Zahl der Passagierflüge insgesamt ist im 1. Quartal 2026 mit 282.100 Flügen im Vergleich zum 1. Quartal 2025 mit 284.400 Flügen ebenfalls leicht gesunken (-1 Prozent).

Die häufigste Verbindung auf der kurzen Distanz an deutschen Hauptverkehrsflughäfen war 2025 die zwischen Frankfurt am Main und London-Heathrow mit 11.000 Passagierflügen. Darauf folgten die innerdeutschen Verbindungen zwischen Frankfurt am Main und dem Flughafen Berlin-Brandenburg mit knapp 11.000 Flügen, München und Frankfurt am Main mit 10.700 Flügen sowie Frankfurt am Main und Hamburg mit 10.300 Flügen.

In den Mitgliedstaaten der Europäischen Union (EU) war das Flugzeug im Jahr 2024 bei 48 Prozent aller Auslandsreisen mit mindestens einer Übernachtung nach Angaben des europäischen Statistikamtes Eurostat das Hauptbeförderungsmittel. Kürzere Auslandsreisen mit ein bis drei Übernachtungen erfolgten zu 30 Prozent mit dem Flugzeug. Ab vier oder mehr Übernachtungen wurde bei 55 Prozent der Urlaubsreisen hauptsächlich geflogen. Bei Inlandsurlauben ab einer Übernachtung nutzten hingegen nur zwei Prozent der EU-Bürger das Flugzeug als Hauptbeförderungsmittel.