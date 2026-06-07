Paris (dts Nachrichtenagentur) - Das Unternehmen Lagardère Travel Retail will in Deutschland mit Gastronomie und Geschäften an Flughäfen und Bahnhöfen massiv expandieren.

Deutschlandchef Jochen Halfmann sagte dem "Handelsblatt", dass es das Ziel sei, durch organisches Wachstum und Akquisitionen beim Umsatz bis 2030 die halbe Milliarde zu erreichen. Damit würde das französische Unternehmen seinen Umsatz im Vergleich zum abgelaufenen Geschäftsjahr verdoppeln.

Im laufenden Jahr plant Lagardère, das allein in den vergangenen vier Wochen 26 neue Restaurants und Geschäfte eröffnet hat, mit einem Umsatz von 280 Millionen Euro. Ein entscheidender Schritt war für Lagardère die Übernahme der Restaurantkette Marché im Jahr 2023. Weitere Zukäufe schließt das Unternehmen nicht aus. "Wir haben in Deutschland ehrgeizige Wachstumsziele", so Halfmann.