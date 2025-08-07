Close Menu
    Nachrichten

    Landkreistag fordert Job-Auflagen für Asylbewerber

    News Redaktion
    Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jobcenter (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Der Deutsche Landkreistag (DLT) unterstützt den geplanten Wechsel von neu ankommenden ukrainischen Flüchtlingen vom Bürgergeld ins Asylbewerbergeld, fordert jedoch weitergehende Regeln zur Arbeitsaufnahme.

    „Wir setzen uns dafür ein, dass neu einreisende Ukrainer anstelle von Bürgergeld wie früher Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz erhalten“, sagte DLT-Hauptgeschäftsführer Hans-Günter Henneke der „Rheinischen Post“ (Freitagsausgabe). „Wir verbinden dies mit der Forderung, dass auch Asylbewerber verpflichtet werden, zumutbare Arbeit anzunehmen.“

    „Es geht dabei nicht nur um Arbeitsgelegenheiten, sondern um den allgemeinen Arbeitsmarkt. Vielerorts werden nach wie vor händeringend Arbeitskräfte gesucht“, so Henneke. Er äußerte sich auch zum jüngsten Vorstoß von CSU-Chef Markus Söder, allen Ukrainern nur noch Asylbewerbergeld zu zahlen. „Beim Vorschlag, auch Ukrainer einzubeziehen, die schon länger hier sind und bereits Bürgergeld beziehen sowie in Maßnahmen der Jobcenter sind, geben wir zu bedenken, dass dies für die Verwaltung ein großer Umstellungsaufwand wäre. Die Ämter müssten für alle Betroffenen neue Bescheide erlassen, und das, obwohl das Personal heute schon überlastet ist“, sagte Henneke.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar