Sao Paulo (dts Nachrichtenagentur) – Lando Norris startet beim auch beim Großen Preis von Sao Paulo in Brasilien am Sonntag aus der Pole. Der McLaren-Pilot fuhr bei Qualifying am Samstag die schnellste Zeit vor Kimi Antonelli (Mercedes) und Charles Leclerc (Ferrari).
Von den Positionen vier bis zehn starten am Sonntag Oscar Piastri (McLaren, 4), Isack Hadjar (Racing Bulls, 5), George Russell (Mercedes, 6), Liam Lawson (Red Bull Racing-Honda, 7), Oliver Bearman (Haas-Ferrari, 8), Pierre Gasly (Alpine-Renault, 9) und Nico Hülkenberg (Sauber, 10).
Norris hatte zuvor in Brasilien bereits das turbulente Sprint-Rennen gewonnen, ebenfalls nach Start aus der Pole, und führt in der Fahrerwertung vor Oscar Piastri und Max Verstappen. In der Konstrukteurswertung steht McLaren bereits seit dem Großen Preis von Singapur als Weltmeister fest.
Beim Großen Preis von Sao Paulo stellt Pirelli den Fahrern die Reifenmischungen C2 Hard (weiß), C3 Medium (gelb) und C4 Soft (rot) sowie Cinturato Intermediates (grün) und Cinturato Full-Wets (blau) für nasse Bedingungen zur Verfügung.