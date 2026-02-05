Close Menu

    Landstuhl: GdP drängt auf Sofortprogramm für mehr Polizisten » Nachrichten

    News Redaktion
    Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Polizei (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Tötungsdelikt in einem Regionalzug in Landstuhl hat Jochen Kopelke, der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, eine massive Aufstockung der Bundes- und Landespolizeien verlangt.

    "Mit Blick auf die Sorgen bei Bahnpersonal, Reisenden und Polizei muss die Bundesregierung gemeinsam mit Innenministerkonferenz und Verkehrsministerkonferenz umgehend sofort Maßnahmen beraten und beschließen", sagte Kopelke den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Donnerstagsausgaben). Die für die Sicherheit auf Bahnhöfen zuständige Bundespolizei "wartet seit Monaten auf Verstärkung".

    Die Polizei sei mit Grenzkontrollen stark gebunden. Kopelke forderte ein Sofortprogramm für alle Polizeibehörden. Mit zusätzlichen 14 Hundertschaften für die Bundes- und Landespolizeien könne man "effektiv, schlagkräftig und flexibel überall in der Bundesrepublik mehr Sicherheit gewähren".

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

