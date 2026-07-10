Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) warnt vor den wirtschaftlichen Folgen einer Regierungsbeteiligung der AfD. Eine Regierungsbeteiligung der AfD wäre fatal, sagte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).

Sie verwies auf den zunehmenden Mangel an Arbeitskräften. "Deshalb können wir es uns nicht leisten, qualifizierte Fachkräfte aus dem Ausland abzuschrecken", sagte sie.

Gönner erklärte, der rechtliche Rahmen für die Bedingungen am Standort werde vor allem von der Europäischen Union und dem Bund gesetzt. Es gebe einen "stabilen Rechtsstaat auf allen Ebenen". Gleichzeitig sagte sie, dass Landesregierungen das Klima eines Standorts vor Ort prägten.

Die AfD biete keine überzeugende Antwort auf die zentralen wirtschaftlichen Herausforderungen des Landes, so Gönner. Ihr Kurs würde Investitionen erschweren, Verunsicherung schaffen und den Standort schwächen, statt Wachstum zu fördern.