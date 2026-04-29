Close Menu

    Landwirtschaftsminister kritisiert Einigung auf Zuckersteuer » Nachrichten

    News Redaktion
    Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Alois Rainer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Landwirtschaftsminister Alois Rainer (CSU) hat die von der Regierung geplante Zuckersteuer kritisiert. "Ich habe mich stets kritisch gegenüber Aufschlägen auf Lebensmittel geäußert, die das Verbraucherverhalten steuern sollen", sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochausgaben). An dieser Haltung habe sich nichts geändert.

    "Sollte es entsprechende Entscheidungen geben, ist aus meiner Sicht entscheidend, dass mögliche Einnahmen gezielt dem Gesundheitswesen zugutekommen", so Rainer.

    Ein Veto will Rainer nicht einlegen. "Eine Demokratie lebt von Kompromissen", sagte er.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar