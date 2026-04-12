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    Laut US-Vizepräsident keine Einigung mit Iran » Nachrichten

    News Redaktion
    JD Vance (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: JD Vance (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Islamabad (dts Nachrichtenagentur) - Laut US-Vizepräsident JD Vance hat es bei den Gesprächen mit dem Iran in Pakistan keine Einigung gegeben.

    "Die einfache Tatsache ist, dass wir eine klare Zusage brauchen, dass sie keine Atomwaffen anstreben und auch nicht die Mittel erwerben werden, die ihnen einen schnellen Erwerb von Atomwaffen ermöglichen würden", sagte Vance am Sonntag.

    "Wir haben eine Reihe substanzieller Gespräche mit den Iranern geführt. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, dass wir keine Einigung erzielt haben - und ich denke, das ist für den Iran weitaus schlechter als für die Vereinigten Staaten von Amerika."

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