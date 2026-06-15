München (dts Nachrichtenagentur) - Der Bayerische Lehrerverband will härter gegen den Betrug mit Künstlicher Intelligenz (KI) bei Prüfungen an Schulen vorgehen. Künftig sollte mit Störsendern der Datenverkehr in Klassenräumen unterbrochen werden, um Schummeleien mit KI-Pins und anderen Tricks zu verhindern, sagte Verbandspräsidentin Simone Fleischmann der "Bild".

Fleischmann schrieb einen Brief an Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler). Darin heißt es: "Wir fordern Sie auf, einfach umsetzbare, technische Regelungen, beispielsweise zur Blockade des Datenverkehrs, zu finden, die nachhaltig KI-gestützten Unterschleif unterbinden." Denkbar seien auch Detektoren-Sensoren-Lösungen, die feststellen, ob Datenverkehr stattfindet, sagte Fleischmann der Zeitung.

Das Problem von KI-unterstützten Schummeleien bei der Abiturprüfung treibe die Kollegen sehr stark um, so die Verbandschefin. Die Gefahr ist hoch: Smart Glasses, also Brillen mit Kameras und Internet-Anschluss, Scan-Stifte und sogenannte KI-Pins bieten Möglichkeiten, unbemerkt bei Prüfungen im Internet zu recherchieren.