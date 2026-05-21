Görlitz (dts Nachrichtenagentur) - Nach dem Einsturz eines Mehrfamilienhauses in Görlitz ist in den Trümmern eine Leiche gefunden worden. Es handele sich um die 25-jährige Vermisste aus Rumänien, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Nach dem Einsatz eines Personensuchhundes hatten die Einsatzkräfte am späten Mittwochabend gegen 22:30 Uhr die Leiche der Frau entdeckt. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen. Die Kameraden der Berufsfeuerwehr entfernten anschließend die Trümmer um die Person herum, um sie zu bergen.

Während die Verstorbene geborgen wurde, gingen die Suchmaßnahmen in einigen Bereichen des eingestürzten Hauses weiter, und die Arbeiten konnten schließlich wieder im vollen Umfang aufgenommen werden. Die Ermittlungen zur Ursache dauern weiterhin an.

Das Haus war am Montagnachmittag aus bislang ungeklärten Gründen eingestürzt. Eine 26 Jahre alte Rumänin und ein 48 Jahre alter Mann mit bulgarischer und deutscher Staatsangehörigkeit gelten weiterhin als vermisst.