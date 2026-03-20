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    Leipziger Buchmesse steuert auf neuen Besucherrekord zu » Nachrichten

    News Redaktion
    Leipziger Buchmesse am 20.03.2026, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Leipziger Buchmesse am 20.03.2026, via dts Nachrichtenagentur

    Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Die Leipziger Buchmesse steuert auf einen neuen Besucherrekord zu. An den ersten beiden Messetagen wurden bereits 105.000 Besucher gezählt, teilten die Veranstalter am Freitag mit.

    Im Vorjahr waren es am Donnerstag und Freitag 96.000, als rund 9.000 weniger. Das Wochenende ist allerdings typischerweise noch einmal deutlich stärker frequentiert, im letzten Jahr kamen allein am Samstag und Sonntag rund 200.000 Besucher. Schon damals war der Corona-Einbruch komplett überwunden und ein neuer Rekord aufgestellt worden.

    2.044 Aussteller locken derzeit Leseratten nach Leipzig.

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