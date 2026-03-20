Leipzig (dts Nachrichtenagentur) - Die Leipziger Buchmesse steuert auf einen neuen Besucherrekord zu. An den ersten beiden Messetagen wurden bereits 105.000 Besucher gezählt, teilten die Veranstalter am Freitag mit.

Im Vorjahr waren es am Donnerstag und Freitag 96.000, als rund 9.000 weniger. Das Wochenende ist allerdings typischerweise noch einmal deutlich stärker frequentiert, im letzten Jahr kamen allein am Samstag und Sonntag rund 200.000 Besucher. Schon damals war der Corona-Einbruch komplett überwunden und ein neuer Rekord aufgestellt worden.

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