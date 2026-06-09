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    "Lenkungskreis" für gesperrte Bonner Rheinbrücke nimmt Arbeit auf » Nachrichten

    News Redaktion
    Nordbrücke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Nordbrücke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Bonn (dts Nachrichtenagentur) - Der sogenannte "Lenkungskreis" für die gesperrte Bonner Nordbrücke über den Rhein nimmt am Mittwoch seine Arbeit auf. Das teilte das Bundesverkehrsministerium mit.

    Geleitet wird das Gremium von Staatssekretärin Claudia Elif Stutz (CDU), außerdem gehören ihm Vertreter aus Bundesverkehrsministerium, Autobahn GmbH, Land NRW, Stadt Bonn und Rhein-Sieg-Kreis an. Der "Lenkungskreis" soll "die weiteren Schritte koordinieren", wie es hieß.

    Über die Bonner Nordbrücke führt eine Autobahn und damit eine wichtige Verkehrsader im Rheinland. Die Brücke war am 3. Juni gesperrt worden, nachdem Untersuchungen strukturelle Schäden am Tragwerk ergeben hatten. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) habe "umgehend gehandelt", betonte das Ministerium.

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