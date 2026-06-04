Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Carles Martinez wird neuer Cheftrainer des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen. Der Verein bestätigte am Donnerstagmittag Medienberichte, wonach der Spanier auf den Dänen Kasper Hjulmand folgt, der den Klub nach einer Spielzeit verlässt.

Martinez war bis Saisonende für den FC Toulouse in der französischen Ligue 1 tätig. Er beendete die zurückliegende Saison mit den Südfranzosen auf Platz neun und übernimmt die Werkself zum 1. Juli 2026. Er unterzeichnete einen bis zum 30. Juni 2028 gültigen Vertrag.

"Unser Ziel bleibt es, dauerhaft auf höchstem Niveau wettbewerbsfähig zu sein und unsere Position unter den führenden Klubs Europas weiter zu festigen", sagte Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung von Bayer 04. "Wir sind überzeugt, dass Carles Martinez mit seinem überzeugenden Profil als Coach sehr gut zu diesem Anspruch passt." Er verkörpere einen modernen Trainer-Typus, der die Mannschaft entwickeln, auf ein konstant hohes Level heben und zu zählbaren Erfolgen führen könne.