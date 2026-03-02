Close Menu

    Libanesische Regierung verbietet Hisbollah militärische Aktivitäten » Nachrichten

    News Redaktion
    Libanon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Libanon (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Beirut (dts Nachrichtenagentur) - Die libanesische Regierung hat die jüngsten Angriffe der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz für illegal erklärt.

    "Wir verkünden ein Verbot der militärischen Aktivitäten der Hisbollah und beschränken ihre Rolle auf den politischen Bereich", sagte der libanesische Ministerpräsident Nawaf Salam am Montag. Zudem erklärte er die Ablehnung jeglicher militärischer oder sicherheitspolitischer Operationen, die von libanesischem Territorium aus außerhalb des Rahmens legitimer Institutionen durchgeführt würden.

    Salam fügte hinzu, dass alle Aktivitäten der Hisbollah "illegal" seien, und forderte die Sicherheitskräfte auf, "jegliche Angriffe von libanesischem Territorium aus zu verhindern". Zugleich bekräftigte er das eigene Engagement für die Einstellung der Feindseligkeiten mit Israel und die Wiederaufnahme der Verhandlungen.

    Die Hisbollah hatte in der Nacht erstmals seit dem Waffenstillstand von 2024 Raketen auf Israel abgefeuert - Israel reagierte mit massiven Luftangriffen im Libanon. Die tatsächlichen Folgen des Verbots der militärischen Aktivitäten durch die libanesische Regierung sind unklar, insbesondere, was die Durchsetzung angeht.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar