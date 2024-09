Libanon meldet mindestens 100 Tote bei israelischen Luftangriffen

Beirut (dts Nachrichtenagentur) – Bei den israelischen Luftangriffen auf Ziele im Libanon sind libanesischen Angaben zufolge mindestens 100 Menschen getötet worden. Über 400 weitere Personen hätten Verletzungen erlitten, teilte das Gesundheitsministerium des Landes am Montag mit.

Israel hatte in der Nacht angekündigt, in Kürze „umfangreiche und präzise Angriffe“ auf Terrorziele der Hisbollah im Libanon durchführen zu wollen, die im gesamten Land verstreut seien. Zivilisten aus libanesischen Dörfern, die sich in und in der Nähe von Gebäuden und Gebieten befinden, die von der Hisbollah für militärische Zwecke genutzt würden, wie zum Beispiel als Waffenlager, wurde geraten, sich zu ihrem eigenen Schutz sofort in Sicherheit zu bringen.

Luftangriffe erfolgten danach offenbar vor allem im Süden des Libanons, auch in Beirut wurden Menschen aufgefordert, Gebiete zu verlassen. Die Hisbollah meldete derweil am Montag, Dutzende von Raketen auf den Norden Israels abgefeuert zu haben. Dies sei eine Reaktion auf die israelischen Luftangriffe im Südlibanon, hieß es.