Ljubljana (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Parlamentswahl in Slowenien sind die regierenden Liberalen von Ministerpräsident Robert Golob knapp vor den Konservativen stärkste Kraft geworden.

Nach Auszählung fast aller Stimmen kommt Golobs Freiheitsbewegung (GS) auf 28,6 Prozent der Stimmen, was 29 Sitzen im 90-köpfigen Parlament entspricht, während die Slowenische Demokratische Partei (SDS) von Ex-Regierungschef Janez Jansa 28 Prozent und damit 28 Sitze erreichte. Das Ergebnis bedeutet einen erheblichen Rückschritt für Golobs Partei, die bei der letzten Wahl 2022 noch 41 Sitze gewonnen hatte. Er erklärte sich aber dennoch bereits zum Sieger.

Das Ergebnis der slowenischen Wahl, ein nahezu Gleichstand, bedeutet, dass die Koalitionsgespräche schwierig sein werden. Überschattet wurde die Wahl von Vorwürfen versuchter Einmischung aus dem Ausland.