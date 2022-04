Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Die Bundesregierung hat sich offenbar auf ein Hilfspaket für Unternehmen geeinigt, die unter den Folgen des Ukraine-Krieges leiden. Finanzminister Christian Lindner (FDP) sagte am Freitag im Bundestag, er werde am Mittag zusammen mit Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bekanntgeben, „welche zusätzlichen Unternehmenshilfen“ geplant seien. „Nichtstun ist in dieser Lage keine Option“, sagte Lindner.

Die Bundesregierung werde „geschlossen handeln“, und anders als in der Corona-Pandemie „gezielt“, sagte Lindner. Unternehmen, die bislang rege mit Russland Handel treiben, sind von den verschiedenen Sanktionspaketen betroffen. Seit über sechs Wochen führt Russland einen Angriffskrieg in der Ukraine, viele Tausend Menschen kamen dabei schon ums Leben.