Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Zum zehnten Todestag des FDP-Politikers Guido Westerwelle würdigt Ex-FDP-Chef Christian Lindner dessen Vermächtnis.

"Guido Westerwelle hat früher als andere erkannt, dass die Grundlagen unseres Wohlstands auch durch eine falsche Einstellung verspielt werden können", sagte Lindner der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dafür sei Westerwelle "von vielen verlacht und verkannt" worden. "Für mich bleibt das eine dauerhaft wirkende Aufforderung", so Lindner.

Der frühere FDP-Vorsitzende und Außenminister Guido Westerwelle starb am 18. März 2016 an den Folgen einer Krebserkrankung. In Berlin werden zum Jahrestag zahlreiche Weggefährten, unter anderem auch Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel, zu einer Gedenkstunde erwartet.