Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken hat die angekündigten Schulstreiks gegen die Wehrpflicht begrüßt und die Unterstützung seiner Partei zugesichert.

"Ich habe das Gefühl, bei den Schulstreiks gegen Zwangsdienste könnte etwas richtig Großes entstehen", sagte van Aken den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Es sei richtig, dass sich Schüler "nicht mehr alles gefallen lassen", fügte van Aken hinzu. "Erst lässt man die Jugend jahrelang im Stich", sagte er unter Hinweis auf "kaputte Schulen", zu wenig Plätze für Ausbildungen und einen "Mietennotstand". "Und jetzt will man sie mustern und notfalls auch noch in den Schützengraben schicken", kritisierte der Linken-Politiker.

Die Jugend stelle genau die richtigen Fragen: "Wieso Geld für Waffen, aber nicht für Bildung? Wieso soll ich ein Land verteidigen, dessen Regierung sich nicht für mich und meine Zukunft einsetzt?", so der Parteivorsitzende. Die Linke werde allen mit Rat und Tat zur Seite stehen, die sich gegen Musterung und Zwangsdienste wehren wollen. "Wir werden die Jugend damit nicht alleine lassen", sagte van Aken.

Jugend- und Schülerorganisationen haben für Freitag zu einem bundesweiten Protesttag gegen die Wehrdienstpläne der Bundesregierung aufgerufen. An dem Tag wird im Bundestag über das geplante Wehrdienstgesetz abgestimmt.