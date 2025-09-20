Linke fordert Kindergelderhöhung auf 350 Euro

Berlin (dts Nachrichtenagentur) – Anlässlich des Weltkindertags an diesem Samstag fordert der Vorsitzende der Linkspartei, Jan van Aken, eine deutliche Erhöhung des Kindergelds.

„Es braucht eine sofortige Anhebung des Kindergelds auf 350 Euro“, sagte er der „Rheinischen Post“ (Samstagsausgabe). „So hätten wir für unsere Kinder und Enkel fast 100 Euro mehr pro Monat. Das ist konkrete und unbürokratische Hilfe, die sofort ankommt und den Alltag der Menschen erleichtert“, so der Parteichef. Aus seiner Sicht sei es „eine Schande für dieses reiche Land, dass viele Eltern finanziell kaum noch über die Runden kommen“. Derzeit liegt das Kindergeld bei 255 Euro je Kind.

Im Koalitionsvertrag hat sich Schwarz-Rot unter anderem dazu bekannt, die finanzielle Situation von Alleinerziehenden zu verbessern. Außerdem soll es „einen nationalen Kinder- und Jugendgipfel“ geben. „Das Leben wird immer teurer, doch niemand entlastet die Menschen. Der Weltkindertag erinnert daran, dass die Zukunftsangst vieler Familien real ist“, begründete van Aken den Vorstoß. „Wer Kinder großzieht, muss vom Gehalt nicht nur sich, sondern auch Kinder mitversorgen. Das wird bislang von der Politik viel zu wenig mitbedacht. Höchste Zeit also, dass wir Kindern und Eltern etwas zurückgeben.“