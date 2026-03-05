Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sören Pellmann, spricht sich für eine Neuauflage des 9-Euro-Tickets als Reaktion auf steigende Spritpreise aus. Es gehe darum, "ein Angebot zu schaffen, dass man Alternativen schafft", sagte Pellmann den Sendern RTL und ntv.

Eine Rückkehr zum Tankrabatt lehnt der Linken-Politiker dagegen ab. Der Tankrabatt war im Sommer 2022 von der damaligen Bundesregierung eingeführt worden, um die stark gestiegenen Spritpreise zu dämpfen. Der Tankrabatt habe ja damals schon nicht funktioniert, weil er bei den Verbrauchern nicht angekommen sei, sagte Pellmann. Deshalb sei das Instrument "eher ungeeignet".

Mit Blick auf die angekündigte Prüfung der Preissprünge durch Wirtschaftsministerin Katherina Reiche sagte Pellmann, diese komme spät und müsse schnell konkrete Ergebnisse liefern. "Ich höre die Ankündigung sehr wohl und ich finde das zu tun auch richtig", sagte er. Allerdings sei das Vorgehen überfällig. Es habe bereits am Wochenende Forderungen nach einer entsprechenden Prüfung gegeben.

Für Verbraucher müsse es nun rasch Klarheit geben. "Jetzt hoffe ich, (…), dass es nicht nur bei einer Ankündigung bleibt, sondern dass die Ministerin Reiche auch ins Handeln kommt", sagte Pellmann. Wenn die Untersuchung Wochen oder Monate dauere, nütze das den Verbrauchern überhaupt nichts. Auf die Frage, wie schnell es ein Ergebnis geben müsse, antwortete Pellmann: "Eigentlich Anfang nächster Woche."