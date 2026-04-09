Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linksfraktionschef Sören Pellmann lehnt eine deutsche Beteiligung bei der Absicherung der Straße von Hormus ab. "Ich halte insbesondere mit Blick auf die deutsche Bundesregierung ein bisschen mehr Zurückhaltung, was insbesondere das Agieren auch mit militärischer Logik betrifft, für angemessen", sagte Pellmann den Sendern RTL und ntv.

"Von daher kann ich der Bundesregierung nur raten, sich deutlich zurückzuhalten, mehr auf Diplomatie und weniger auf Kräftemessen jetzt zu setzen", so der Linken-Politiker weiter. Eine Beteiligung sei kein guter Weg und trage nicht zur Deeskalation, sondern zur Eskalation bei. "Deswegen sollte sich Deutschland insbesondere an einer militärischen Sicherung der Straße von Hormus nicht beteiligen", so Pellmann.

Darüber hinaus fordert er die Schließung von US-Airbases in Deutschland. "Ob die US-amerikanischen Airbases in Deutschland unserer Sicherheit dienen, da wage ich zumindest mal ein großes Fragezeichen zu setzen", sagte er den Sendern RTL und ntv. Besonders bei den Ostermärschen hätte eine große Bewegung gezeigt, dass es für Frieden in Europa keine US-Luftstützpunkte brauche.

Dass Russlands Präsident Putin eine solche Entwicklung sogar freuen könnte, sieht Pellmann nicht. "Es ist ja eine Mär, dass man immer wieder sagt, der Russe steht kurz vor der Übernahme Europas. Von daher, glaube ich, sind wir gut beraten, dass wir mit unseren europäischen Partnern über ein Friedensbündnis reden, über mehr Abrüstung, über eine gemeinsame Sicherheitsarchitektur. Und da braucht man gegebenenfalls Donald Trump auch gar nicht", so Pellmann.