Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke sieht in den Vorschlägen der Expertenkommission für die Stabilisierung der Krankenkassen eine einseitige Belastung der Patienten.

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Sören Pellmann, sagte dem Nachrichtenportal T-Online, die Vorschläge enthielten "viele bittere Pillen, die ein Kürzungsprogramm für Versicherte sind".

Pellmann weiter: "Da betont die Gesundheitsministerin zwar noch, dass die Reformen nicht einseitig sein dürften und alle treffen sollten, aber ein Aus der Familienmitversicherung, eine Senkung der Zuschüsse für Zahnersatz und höhere Zuzahlungen sind absolut einseitig und gehen ausschließlich zulasten der Versicherten."

Die Linke fordert, dass stattdessen die Finanzierung auf "solide Füße gestellt" werden soll, "indem endlich auch die starken Schultern einen angemessenen Beitrag leisten". Pellmann kritisierte, dass Reiche einen deutlich kleineren Anteil ihres Einkommens beitragen als Normalverdiener, und dass Vermieter und Großanleger nichts beitrügen.