Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Linke kritisiert die Wahl von Wolfgang Kubicki zum FDP-Parteivorsitzenden.

"Wolfgang Kubicki steht für den rechtsoffenen Teil der FDP. Seine Abgrenzungsversuche sind für mich reine Lippenbekenntnisse", sagte Parteichefin Ines Schwerdtner der "Rheinischen Post". Das Letzte, was Deutschland brauche, sei eine weitere marktradikale Partei, die mit der AfD um niedere Instinkte konkurriere. "Kubicki ist der letzte Sargnagel der FDP", so Schwerdtner.

Kubicki war am Samstag beim Parteitag der FDP mit 59 Prozent der Stimmen zum Vorsitzenden gewählt worden. In seiner Rede schloss er eine Zusammenarbeit zwischen FDP und AfD aus.