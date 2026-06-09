Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linke und Grüne haben den Vorschlag des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) begrüßt, eine verpflichtende Betriebsrente einzuführen. Das berichtet das Nachrichtenportal T-Online.

Linken-Chefin Ines Schwerdtner sagte dem Portal: "Ich begrüße den Vorstoß des DGB für eine verpflichtende betriebliche Altersvorsorge." Dabei solle die Arbeitgeberseite paritätisch einbezogen werden, forderte sie. Mit Blick auf das am Mittwoch im Kanzleramt anstehende Treffen zwischen Regierung und Sozialpartnern fügte sie hinzu: "Die Linke stärkt dem DGB den Rücken, den Arbeitgebern und deren Kumpels in der Regierung die Stirn zu bieten."

Auch die Grünen-Fraktion begrüßte den Vorschlag, der mittlerweile auch von SPD-Chef Lars Klingbeil unterstützt wird. Der arbeitspolitische Sprecher der Fraktion, Armin Grau, sagte T-Online, man trete seit längerem für ein obligatorisches Angebot einer betrieblichen Altersvorsorge durch die Arbeitgeber ein. Am besten seien dabei tarifvertragliche Lösungen. "Den Arbeitnehmenden soll es aber freistehen, ob sie das Angebot annehmen", so Grau.

Wichtig sei, dass das öffentlich-rechtliche Standardprodukt, das jetzt in der privaten Altersvorsorge eingeführt werde, für die Betriebsrenten geöffnet werde, forderte Grau. Dann gebe es ein kostengünstiges, unbürokratisches und renditestarkes Angebot gerade auch für kleine und mittlere Unternehmen.