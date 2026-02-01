Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chefin Ines Schwerdtner hat Pläne des CDU-Wirtschaftsrates zur Abschaffung von Zahnarztleistungen als "Frontalangriff auf 90 Prozent der Menschen in diesem Land" bezeichnet.

Der Vorstoß sei ein Beleg für die "schöne neue Welt der Wirtschafts-Union", sagte Schwerdtner dem "Spiegel". "Putzt unsere Häuser, passt auf unsere Kinder auf, sorgt für Sicherheit auf den Straßen - aber eure Zähne zahlt ihr bitte selbst." Menschen, die jeden Tag schuften, müssten sich nach Vorstellung der Union bald entscheiden, sagt Schwerdtner: "Füllung beim Zahnarzt oder Mittagessen für die Kinder?"

"Gerade arme Menschen sind häufiger krank, haben größere gesundheitliche Probleme und sterben deutlich früher", so Schwerdtner. Eine ernsthafte Reform müsse hier angesetzt werden. "Die Union sollte den Sozialstaat endlich nicht mehr als Problem, sondern als Stabilitätsanker unserer Gesellschaft begreifen."

Schwerdtners Kritik zielt auf Reformpläne des CDU-Wirtschaftsrates. Zahnarztbehandlungen ließen sich gut privat absichern und sollten nicht länger den Beitragszahlern zur Last fallen, heißt es in einem Papier des Verbandes. Zudem schlägt der CDU-Wirtschaftsrat auch Kürzungen beim Arbeitslosengeld vor.