    Linken-Chef van Aken hält Predigt in Hamburger Kirche » Nachrichten

    News Redaktion
    Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Jan van Aken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Hamburg (dts Nachrichtenagentur) - Linken-Chef Jan van Aken wird am Mittwochabend in einer Hamburger Kirche eine Predigt halten.

    Anlass sei der Buß- und Bettag und die Predigt werde das Thema "Menschenrecht auf Wohnen" haben, teilten sowohl die Partei als auch die Evangelisch-Lutherische Kirche mit. Mitorganisator der Veranstaltung ist Amnesty International.

    Van Aken ist nach eigenen Worten kirchlich geprägt und "streng katholisch" aufgewachsen. Mittlerweile ist er konfessionslos und tritt für strikte Trennung von Staat und Kirche ein.

    Kommentar