Potsdam (dts Nachrichtenagentur) - Die Vorsitzende der Linken, Ines Schwerdtner, kündigt vor dem Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Potsdam eine klare Abgrenzung gegen Antisemitismus an.

Schwerdtner sagte im Berlin Playbook Podcast des Magazins Politico, die Partei ziehe auf diesem Bundesparteitag jetzt ganz klar eine rote Linie gegen jeden Antisemitismus und gegen jeden Rassismus. Der Beschluss gilt als richtungsweisend für die Partei, die zuletzt über israelfeindliche und antisemitische Positionen in einzelnen Gliederungen diskutiert hatte. Für den Kurs sieht sie eine breite Unterstützung in der Partei. Sie habe da eine große Mehrheit.

Zugleich warnte Schwerdtner davor, Kritik an der israelischen Regierung mit Antisemitismus gleichzusetzen. Man müsse einen Unterschied machen zwischen der Kritik an der israelischen rechtsextremen Regierung und Siedlungspolitik und den jüdischen Menschen auch hier in Deutschland, die gerade Angst vor Angriffen hätten. Diese Unterscheidung müsse man unbedingt machen.