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    Linnemann will Mindestgrößen für Krankenkassen » Nachrichten

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    AOK (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: AOK (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat vorgeschlagen, die Zahl der Krankenkassen in Deutschland drastisch zu reduzieren und dafür eine Mindestgröße als Kriterium für einen Bestandsschutz einzuführen.

    "Zum Beispiel könnte man es auf die Größe beziehen, dass man sagt: 500.000 oder 750.000 Mitglieder mindestens muss eine Krankenkasse haben", sagte Linnemann am Donnerstag der "Welt".

    "Wir müssen natürlich Übergangsfristen organisieren, von fünf Jahren", so Linnemann. Es sei klar, dass es nicht von heute auf morgen gehe. "Aber ich will nicht nur die Debatte, sondern ich will, dass sich da etwas ändert."

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