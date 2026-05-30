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    Liverpool trennt sich überraschend von Trainer Arne Slot » Nachrichten

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    Arne Slot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Arne Slot (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Liverpool (dts Nachrichtenagentur) - Der FC Liverpool hat sich mit sofortiger Wirkung überraschend von Cheftrainer Arne Slot getrennt.

    Der Verein teilte am Samstag mit, dass der Prozess zur Ernennung eines Nachfolgers bereits im Gange sei. Slot, der im Juni 2024 zum Verein gestoßen war, führte Liverpool in seiner ersten Saison zum 20. Meistertitel und wurde zum Trainer des Jahres gekürt. In der darauffolgenden Saison qualifizierte sich Liverpool erneut für die Champions League und erreichte das Viertelfinale auf europäischer Bühne.

    Die Vereinsführung hob in einer gemeinsamen Erklärung die Erfolge und die "Führungsqualitäten" hervor, die Slot während seiner Amtszeit gezeigt habe. Weiter hieß es, die Entscheidung, sich von Slot zu trennen, sei "schwierig" aber notwendig gewesen, um den Verein weiter voranzubringen. Slot hinterlasse ein bleibendes Erbe bei Liverpool, und man wünsche ihm für seine weitere Karriere alles Gute.

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