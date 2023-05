London: Wagner-Truppen stoßen weiter ins Zentrum von Bachmut vor

London (dts Nachrichtenagentur) – Nach Angaben des britischen Militärgeheimdienstes sind Truppen der russischen Söldnergruppe Wagner zuletzt weiter in das Zentrum der umkämpften ukrainischen Stadt Bachmut vorgedrungen. Ukrainische Kräfte hätten jedoch die Flanken der Stadt in den letzten vier Tagen zu ihrem Vorteil stabilisieren können, heißt es am Dienstag im täglichen Lagebericht aus London. Neben dem Fortschritt im Süden von Bachmut konnten ukrainische Angriffe den Briten zufolge auch die russische Front in den Nordwesten der umkämpften Stadt zurückdrängen.

Mit großer Sicherheit können die Ukrainer deshalb wieder die wichtige 0506-Versorgungsstraße nutzen, hieß es aus London. Die westlichen Vorstöße Russlands würden entlang des Donezk-Donbass-Kanals aufgehalten, wobei dieser zu einem Verteidigungselement in der Zone um die Stadt Tschassiw Jar wird.