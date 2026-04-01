Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.

Sie lauten 8, 10, 11, 14, 22, 48, die Superzahl ist die 1. Im Jackpot liegen aktuell 6 Millionen Euro.

Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 7082796. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 784065 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege, und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.