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    Lottozahlen vom Mittwoch (01.04.2026) » Nachrichten

    News Redaktion
    Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Spielschein für Lotto 6 aus 49 (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen.

    Sie lauten 8, 10, 11, 14, 22, 48, die Superzahl ist die 1. Im Jackpot liegen aktuell 6 Millionen Euro.

    Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 7082796. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 784065 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

    Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege, und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

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