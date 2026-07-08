Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 15, 28, 30, 31, 37 und 45, die Superzahl ist die 5.

Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 2860775. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 158772 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegt diese Woche erneut die Höchstsumme von 50 Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.