Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 4, 20, 26, 27 und 39, die Superzahl ist die 9.

Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 9094173. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 086799 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegt diese Woche erneut die Höchstsumme von 50 Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.