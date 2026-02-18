Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 10, 15, 19, 20, 29, 48, die Superzahl ist die 8.

Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 7078667. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 713054 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen diese Woche rund 16 Millionen Euro.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.