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    Lottozahlen vom Mittwoch (20.05.2026) » Nachrichten

    News Redaktion
    Lotto-Schild (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lotto-Schild (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Mittwochs-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 14, 34, 39, 46 und 48, die Superzahl ist die 5.

    Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 8699192. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 545436 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr. Im Jackpot liegen diese Woche rund 44 Millionen Euro.

    Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

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