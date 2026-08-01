Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 19, 20, 22, 25, 31, 42, die Superzahl ist die 8. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 2559786. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 520599 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen weiterhin 50 Millionen Euro.