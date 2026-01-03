Close Menu

    Lottozahlen vom Samstag (03.01.2026) » Nachrichten

    News Redaktion
    Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Spielschein für Lotto 6 aus 49, via dts Nachrichtenagentur

    Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 3, 8, 11, 12, 16, 46, die Superzahl ist die 8.

    Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 1427844. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 354141 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

    Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

    Nachdem der letzte Jackpot im letzten Jahr aus NRW geknackt wurde, beginnt das neue Jahr mit drei Millionen Euro in der höchsten Gewinnklasse.

    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

