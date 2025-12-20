Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 12, 23, 32, 33, 40, 42, die Superzahl ist die 5. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 9841049. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 633715 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Im Jackpot liegen in dieser Woche 35 Millionen Euro.