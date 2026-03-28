Saarbrücken (dts Nachrichtenagentur) - In der Samstags-Ausspielung von "6 aus 49" des Deutschen Lotto- und Totoblocks wurden am Abend die Lottozahlen gezogen. Sie lauten 5, 20, 24, 33, 34, 42, die Superzahl ist die 1. Der Gewinnzahlenblock im "Spiel77" lautet 1081116. Im Spiel "Super 6" wurde der Zahlenblock 230999 gezogen. Diese Angaben sind ohne Gewähr.

Der Deutsche Lotto- und Totoblock teilte mit, dass die Chance, sechs Richtige und die Superzahl zu tippen, bei etwa 1 zu 140 Millionen liege und warnte davor, dass Glücksspiel süchtig machen könne.

Nachdem der letzte Jackpot geknackt wurde und 44 Millionen Euro nach Bayern gegangen sind, startet der neue Jackpot wieder mit vier Millionen Euro.