Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Lufthansa-Airlines-Chef Jens Ritter hofft auf kulante Einreiseregelungen zur Fußball-Weltmeisterschaft im kommenden Jahr in den Vereinigten Staaten.

"Als Fluggesellschaft stehen wir natürlich immer für offene Grenzen und Völkerverständigung", sagte Ritter den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Mit der Fußball-WM wird die Nachfrage nach Flugtickets steigen, und ich bin mir sicher, dass auch die Gastgeber den Fans die Einreise so einfach wie möglich machen wollen."

Schon jetzt sei die Nachfrage nach Reisen in die USA unverändert hoch. Dies betreffe vor allem die Premiumklassen. Ob das allerdings schon an der Fußball-Weltmeisterschaft liege, könne er nicht sagen. Auf die Frage, ob US-Präsident Donald Trump dem Lufthansa-Geschäft schade, antwortete Ritter, dass der transatlantische Austausch funktioniere. "Die Nachfrage auf dem Nordatlantik ist dieses Jahr trotz aller Debatten um das Thema gestiegen. Menschen wollen fliegen, nach wie vor auch nach Amerika."