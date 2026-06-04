Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Frankfurter Flughafen ist eine Maschine der Lufthansa am Donnerstag regelrecht auf die Nase gefallen. Wie Videoaufnahmen zeigen, gab an der Boeing 787-9 "Herne" plötzlich das vordere Fahrgestell nach, während die Maschine am Gate stand, der sogenannte "Dreamliner" fiel vorne auf den Boden und wurde offensichtlich beschädigt.

Passagiere waren zu diesem Zeitpunkt nicht an Bord, aber wohl Personal, es soll mehrere Verletzte gegeben haben. Die Ursache war zunächst unklar.

Das Flugzeug sollte als Flug LH450 nach Los Angeles starten. Eine Ersatzmaschine startete um 14:20 Uhr mit einer halben Stunde Verspätung. Das Unternehmen teilte mit, dass man die genauen Umstände des Vorfalls gemeinsam mit den Behörden untersuche.

Die auf die Nase gefallene "Herne" ist in Frankfurt stationiert, sie war am Mittwoch aus Austin/Texas gekommen, am Dienstag aus Delhi und am Samstag aus Toronto in Kanada.