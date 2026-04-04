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    Lufthansa warnt vor Versorgungsengpässen bei Flugkraftstoff » Nachrichten

    News Redaktion
    Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Lufthansa-Flugzeuge (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Lufthansa-Konzern befürchtet, dass es im Falle eines länger anhaltenden Kriegs in Nahost zu Engpässen bei der Kerosin-Versorgung kommen könnte.

    "Die Frage der Verfügbarkeit von Flugkraftstoff ist an einigen asiatischen Flughäfen bereits jetzt schwierig", sagte Grazia Vittadini, Lufthansa-Vorständin für Technik, IT und Innovation, der "Welt am Sonntag". "Je länger die Straße von Hormus blockiert bleibt, desto kritischer kann die Versorgungssicherheit mit Kerosin werden", so die Lufthansa-Managerin weiter.

    Weil die Straße von Hormus seit Beginn des Iran-Kriegs nicht mehr sicher zu passieren ist, führen Lieferengpässe schon jetzt zu einem drastischen Anstieg der Kerosinpreise teilweise um mehr als 100 Prozent. Die Airlines der Lufthansa-Gruppe seien dagegen nur teilweise abgesichert, so Vittadini. "Für unsere Passagier-Airlines wird der Ölpreisanstieg durch eine Absicherungsquote von 80 Prozent des Treibstoffbedarfs im laufenden Jahr noch weitgehend abgepuffert. Aber natürlich treffen auch uns die steigenden Kerosinpreise."

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