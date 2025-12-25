Close Menu

    Luftrettungs-Chef fordert Null-Toleranz bei Alkohol und Cannabis » Nachrichten

    News Redaktion
    Fahrradweg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Fahrradweg (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Chef von Deutschlands zweitgrößer Luftrettungsorganisation DRF, Krystian Pracz, hat sich für eine Null-Toleranz-Grenze bei Alkohol und Cannabis im Straßenverkehr ausgesprochen.

    "Alles, was die Reaktionsfähigkeit einschränkt, sollte im Straßenverkehr verboten sein", sagte Pracz den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Das gelte nicht nur für Auto-, sondern auch für Fahrradfahrer und Fahrer anderer Fahrzeuge, die angetrunken ebenfalls Unfälle verursachen könnten.

    "Daher bin ich klar für Null-Toleranz beim Alkohol oder bei Cannabis", sagte Pracz.

    Share.
    Avatar-Foto

    Die unabhängige News-Redaktion filtert die Nachrichten des Tages, ordnet Hintergründe ein und verschafft wichtigen Themen die nötige Aufmerksamkeit. Wir arbeiten frei von Einflüssen Dritter – ohne Konzern-Beteiligung, Fördermittel und Kredite. - mehr

    MEHR ZUM THEMA

    Kommentar