Ile Longue (dts Nachrichtenagentur) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat gemeinsame Atom-Militärübungen mit Deutschland in Aussicht gestellt.

"Deutschland ist ein Schlüsselpartner", sagte Macron am Montag in einer Grundsatzrede auf dem Marinestützpunkt Ile Longue zur nuklearen Abschreckung. Die ersten Schritte der Zusammenarbeit würden noch in diesem Jahr beginnen, sie können Besuche strategischer Standorte sowie gemeinsame Übungen umfassen, so das französische Staatsoberhaupt.

Zudem kündigte Macron an, das Atomarsenal seines Landes aufzustocken. "Um frei zu sein, muss man gefürchtet werden", sagte er. Allerdings werde man keine Zahlen mehr zum nuklearen Arsenal veröffentlichen, so der Präsident der mittlerweile einzigen Atommacht in der Europäischen Union.