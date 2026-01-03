Close Menu

    Foto: Emmanuel Macron (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Paris (dts Nachrichtenagentur) - Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die USA für ihren Einsatz in Venezuela gelobt. "Das venezolanische Volk ist heute von der Diktatur Nicolás Maduros befreit worden und kann nur jubeln", schrieb Macron in einer Erklärung, die am Samstagabend verbreite wurde. "Durch die Machtergreifung und die Missachtung grundlegender Freiheiten hat Nicolás Maduro die Würde seines eigenen Volkes schwer verletzt."

    Der bevorstehende Übergang müsse "friedlich, demokratisch und im Einklang mit dem Willen des venezolanischen Volkes" erfolgen. "Wir wünschen uns, dass Präsident Edmundo González Urrutia, der 2024 gewählt wird, diesen Übergang zügig gewährleisten kann", so Macron.

    Weiter schrieb der französische Präsident, dass er derzeit im Austausch mit "Partnern in der Region" stehe. Frankreich sei "umfassend mobilisiert und wachsam, insbesondere um die Sicherheit seiner Staatsangehörigen in diesen unsicheren Zeiten zu gewährleisten".

