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    Mäc-Geiz meldet wieder Insolvenz an » Nachrichten

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    Mäc Geiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur
    Foto: Mäc Geiz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

    Halle (Saale) (dts Nachrichtenagentur) - Der Discounter Mäc-Geiz hat beim Amtsgericht Halle (Saale) Insolvenzantrag gestellt. Das Unternehmen dürfe aber unter der Aufsicht des vorläufigen Sachwalters ihr Vermögen weiter verwalten und darüber verfügen, teilte das Gericht am Dienstag mit.

    Die vorläufige Eigenverwaltung sei anzuordnen gewesen, weil die Eigenverwaltungsplanung der Antragstellerin "vollständig und schlüssig ist und keine Umstände bekannt sind, aus denen sich ergibt, dass diese auf unzutreffenden Tatsachen beruht", so das Gericht. Die Mitglieder des vorläufigen Gläubigerausschusses hätten schriftlich mitgeteilt, "dass sie vollständig informiert sind und auf eine Anhörung verzichten".

    Mäc-Geiz war 1994 in Halle (Saale) von gegründet worden und hatte 2010 schon einmal Insolvenz angemeldet. In der Folge hatte das Unternehmen unter anderem Investoren aus Österreich für sich gewonnen.

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