München (dts Nachrichtenagentur) – Fußballbundesligist FC Bayern München hat Sadio Mané für das Ligaspiel gegen 1899 Hoffenheim am Samstag suspendiert. Grund sei ein Fehlverhalten des Spielers nach dem Champions League-Spiel bei Manchester City am Dienstag, teilte der Verein am Donnerstag mit. Zusätzlich werde er eine Geldstrafe erhalten.

Mané soll nach dem Viertelfinal-Hinspiel mit seinem Teamkollegen Leroy Sané aneinandergeraten sein. Dabei soll er dem deutschen Nationalspieler ins Gesicht geschlagen haben. Die Münchner hatten das Spiel deutlich mit 3:0 verloren. Mané war erst im vergangenen Sommer zum deutschen Rekordmeister gewechselt.