Rathen (dts Nachrichtenagentur) - Bei einem schweren Unwetter in der Sächsischen Schweiz ist am Freitagabend ein Mann ums Leben gekommen. Wie die Behörden mitteilten, wurde er in Rathen von einem Baum erschlagen.

Mindestens drei Personen erlitten darüber hinaus schwere Verletzungen, und es wurden am Abend noch immer Menschen vermisst. Die Dunkelheit erschwerte die Arbeit der Einsatzkräfte erheblich. Ein Polizeihubschrauber war im Einsatz, um mit einer Wärmebildkamera nach Vermissten zu suchen.

Der Deutsche Wetterdienst hatte zuvor für weite Teile Sachsens und darüber hinaus vor starken Gewittern gewarnt. Diese Warnung umfasste auch den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. Es wurde vor Blitzschlägen, umstürzenden Bäumen und herabfallenden Gegenständen gewarnt.